Mangeresti ravioli cinesi in una biblioteca?

(Di domenica 29 settembre 2024) Passeggiando lungo la Chinatown milanese non è di certo arduo imbattersi in dim sum di ogni gusto e qualità, ma nel mezzo della più che variegata offerta un ristorante è riuscito a volare rapidamente in cima alla lista dei favoriti del quartiere, fin dalla sua apertura nel 2019. Si chiama Bokok, ovvero “la stanza dei tesori”, e non poteva avere nome più azzeccato di questo.Al numero 25 di via Paolo Sarpi, Bokok ti accoglie con una cucina visibile dalla strada. Grandi vetrate permettono ai passanti di osservare la meticolosa preparazione quotidiana dei. Un dettaglio sufficiente per incuriosire qualsiasi appassionato di cucina orientale. Entrando, la sorpresa non è solo nel cibo, ma anche il disegn minimalista nordico che si fonde con gli elementi tipici di una tea room di Hong Kong, creando un ambiente perfetto per i moderni foodies.