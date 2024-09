Luca Carboni e lo striscione della Curva del Bologna | C’hai un fisico bestiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Il suo ritorno in pubblico formalmente avverrà a novembre, quando ail MuseoMusica ospiterà una mostra sulle sue creazioni di arte visiva – disegni, schizzi e dipinti – che da quarant’anni accompagnano il suo percorso di cantautore. Il suo ritorno (simbolico) in, nei panni di tifoso dello ha invece consumato sabato notte al Dall’Ara, nella forma dellodi sostegno per la battaglia, ad oggi vinta, col tumore che gli ha dedicato, a mo’ di carezza, uno dei gruppi storici‘Bulgarelli’, mentre sul campo i rossoblù strappavano un pari all’Atalanta.