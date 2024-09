LIVE Motocross GP Spagna 2024 in DIRETTA | Prado in testa Gajser prova il recupero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3ad un solo secondo dalla terza posizione occupata da Febvre. -2 Herlings si trova ad un secondo da. -2scatenato è già quarto davanti a Seewer. -1è già quinto dopo neanche un giro concluso. -1subito infinisce ottavo dopo la partenza. Herlings secondo. Inizia gara-2! 17.10 Tutto pronto per l’inizio della gara. 17.05 Inizia la fase di preparazione alla partenza di gara-2. 17.00 Sale la tensione per la MXGP, la partenza è fissata tra dieci minuti. 16.55 In gara-1 Jorgeha avuto una partenza impeccabile, prendendo subito il comando come è solito fare. Di fatto, la gara per la vittoria si è decisa già al via, grazie al ritmo impressionante imposto dal campione portoghese.