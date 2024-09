LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | finalmente si parte! Luna Rossa deve reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Ineos è sottovento rispetto a. 16.14 Molto aggressivi i britannici. 16.13 Protesta per Ineos all’incrocio, ma non c’è penalità per. 16.13 Il vento è sempre decisamente rafficato. 16.13entra da sinistra nella zona di pre-nza, Ineos da destra. 16.12 SI! 3 minuti allanza. 16.11 Ora siamo a 4 minuti dallanza. 16.10 Possibile che il range di tempo necessario per lanza si sia verificato proprio in concomitanza con la rottura della randa di? Solo in quel momento in un pomeriggio intero? Come si fa a non pensarci, com’è possibile scacciare i dubbi? 16.09 La sensazione è che oggi non si regati più. 16.04è tornata al gommone. Sintono che non si partirà a breve. 16.02 Adessosta navigando per prendere le misure con le condizioni del vento.