Le idee a posto Contro l’ecologia ideologica della sinistra riscoprire Konrad Lorenz e la sua etologia

(Di domenica 29 settembre 2024)è come la sociologia e l’antropologia, che sono scienze fin quando ne trattano degli scienziati, cioè fin quando non finiscono in mano a giornalisti di bocca buona; e, a ragazzine in carriera. In quanto scienza,è la scienza dell’ambiente: ?????, che significa casa, bene inteso non appartamento prigione di lusso, ma un luogo dove vivere tra pochi muri e ampi campi coltivati. “Casa che basti per starci al riparo, terra quanta ne puoi ottenere”, dice un proverbio calabrese, qui tradotto un po’ annacquato. Terra, però, che sia la terra coltivata di Virgilio, non la natura idilliaca e selvatica di Rousseau. C’era qualche precedente già in età classica; per gli antichi Greci, il mondo era o civile o selvatico; e, secondo loro, nella parte selvatica non sorridevano i “buoni selvaggi” liberi e felici, bensì dei barbari che si arrangiavano a sopravvivere.