Il look da broker tecnologico di Mark Zuckerberg va studiato il prima possibile

(Di domenica 29 settembre 2024) Quando la maggior parte di noi immagina l'abbigliamento di, pensa a una maglietta grigia aderente e a un paio di jeans blu: roba da tecnici, insomma. Sei ricchissimo, ma non vuoi che sia troppo evidente, insomma.ha praticamente inventato l'uniforme della Silicon Valley. Ma cosa sta succedendo nel quartier generale di Meta? Perché all'inizio di questa settimana, il cofondatore di Facebook ha mostrato i segni di una conversione allo streetwear. Key Speakers At The Meta Connect Event Bloomberg/Getty ImagesAll'evento Meta Connect di mercoledì,è salito sul palco ed è stato immediatamente accolto da un frastuono di applausi, grida e fischi. Se si chiudono gli occhi per un secondo, sembra quasi una scena tratta dall'ultima sfilata di Dries Van Noten.