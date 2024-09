Il Cermec apre a 31 artisti del riciclo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Oltre 730 persone per un’invasioneca e pacifica all’interno diin occasione di un evento che ha aperto le porte dello stabilimento di trattamento rifiuti non solo al pubblico ma a una collettiva dedicata alla capacità che avvicina l’uomo al divino: decomporre e ricostruire, idee e concetti così come la materia. Arte, in una parola sola. Entusiasta l’amministratore unico di, Lorenzo Porzano, che parla di "successo incredibile. Mai viste così tante persone a, un’azienda che prima non si era mai aperta così alla città tant’è vero che in molti non sapevano nemmeno cosa si facesse. Presenti 31da tutta Italia, le istituzioni del territorio, amici e collaboratori, tante associazioni e altre aziende".