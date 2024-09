Ho timore a uscire con il mio cane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Davide Faggioli di Faggioli gioielleria da oltre 11 anni denuncia situazioni di degrado in città. "È un’eternità che facciamo denunce sperando che cambi qualcosa. Piazza dell’Unità in questi anni è migliorata, di poco ma qualche passo in avanti è stato fatto", continua Faggioli. Invece, "sono peggiorati il degrado e la sicurezza. Sono tanti i ragazzi che sin dall’alba girovagano per le vie ubriachi", afferma chiedendo un comando della polizia e dei carabinieri in Bolognina. "Devo andare dall’altra parte di Bologna per fare una denuncia. In quello che è il ‘quartiere più degradato di Bologna’, non abbiamo i distretti". Un ‘quadrato delle bermuda’ da via Ferrarese, via Tibaldi, via Di Vincenzo e via Chiarini. "In quel tratto c’è di tutto: ho paura io acon il", dichiara