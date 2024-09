Guzzini La mia vita fuori dagli schemi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) di Franco Veroli RECANATI (Macerata) Martedì alle 18 all’auditorium idi Recanati si terrà la presentazione del libro di Adolfo‘Ho visto la luce’ a cura di Giacomo Solari. La storia di un imprenditore che ha portato la luce di Recanati nel mondo, come recita il sottotitolo. Ultimo di sette fratelli, Adolfo(foto), 83 anni, entra nel 1964 in Harvey, l’azienda artigianale di famiglia che produceva lampade in acrilico. Insieme ai fratelli fondatori la trasforma nella iIlluminazione, azienda di illuminotecnica leader nel mondo, di cui è stato presidente e amministratore delegato fino al 2019, anno in cui è stata ceduta al gruppo svedese Fagerhult. Qualcuno l’ha definita un "indisciplinato" e un "visionario" a partire dai suoi anni giovanili.