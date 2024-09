FOTO Bombe Alleate del ’43 | Benevento ricorda i tragici fatti di 81 anni fa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl giorno della memoria dei terribili eventi che sconvolseronel 1943 quando, tra agosto e settembre di quell’anno cruciale della Seconda Guerra Mondiale, la città fu bombardata dagli aerei alleati per 60 volte radendola al suolo. Le fortezze volanti americane disseminarono dila città mietendo migliaia di vittime: l’Italia fascista aveva dichiarato guerra alla Francia, all’Inghilterra e persino agli Stati Uniti e dunque ancheera un obiettivo “legittimo”; ma il problema fu che le Forze aereecontinuarono a colpire la città anche dopo l’8 settembre del 1943, cioé quando di fatto l’Italia non era più in guerra contro di loro.