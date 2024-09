Empoli-Fiorentina 0-0 D’Aversa | Stiamo facendo qualcosa di incredibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “Avendo un gruppo molto giovane è giusto dare il bastone e la carota. Questi ragazzi difficilmente li ho dovuti rimproverare fin dal primo giorno di ritiro. La squadra stadi. Volevamo vincere la partita davanti al nostro pubblico, ma siamo orgogliosi. Era una cosa impensabile all’inizio del campionato”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Roberto, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lache sancisce la striscia di imbattibilità portata a sei partite da inizio campionato, otto contando anche la fine dello scorso e dieci se si include anche la Coppa Italia: “Ci godiamo questo momento per tempi più duri. Nel primo tempo, abbiamo spesso ridato la palla agli avversari dopo averla recuperata. Ci sono tante situazioni che avremmo potuto trasformarle in palle gol, ma in cui abbiamo sbagliato la scelta.