Da San Martino a Monte Sole Pellegrinaggio nei luoghi del dolore

(Di domenica 29 settembre 2024) Frammenti di muri, perimetri di case e chiese, tracce di vite lasciate a metà. Le borgate sfigurate dal passaggio della furia nazifascista oggi appaiono come congelate in una fotografia scattata all’indomani dell’eccidio. Il Parco Storico Regionale dicustodisce le pagine di quel libro di storia che si può sfogliare camminando fra idella strage, soffermandosi su mattoni muti, su vuoti mai più riempiti, sul fruscio del vento che riporta le voci di 80 anni fa. Un itinerario tematico consente di rivedere, con la lentezza del cammino, l’orribile film della strage. Un invito sempre valido alla riflessione e alla memoria, aperto per 365 giorni all’anno. Itoccati da questo percorso sono anche tra i più significativi nella storia della Brigata Partigiana Stella Rossa.