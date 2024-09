Conte deve fare da pompiere nella città che in un attimo passa dalla esaltazione alla depressione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024)dache in unL’essenziale è visibile agli occhi. Il Napoli diè primo dopo sei giornate con il pragmatismo di una difesa arcigna, un centrocampo di corazzieri e un attacco spietato. Al Maradona mezz’ora di predominio, pressing alto e poi due gol. Fine dei giochi, si gestisce e si porta a casa la vittoria che vale il primato.lascia i titolari in campo quasi tutta la partita. Apriti cielo: nonostante il primo posto alcuni tifosi già strepitano per non aver messo a segno il terzo gol. Mario, poi, è sempre diffidente. Dice che in fondo il Palermo era una squadretta di serie B, che il Monza ci finirà in cadetteria e i problemi restano, come quello di gestione della rosa e di un modulo di gioco che cambia sempre. Rosario, invece, è euforico con il Napoli in fuga.