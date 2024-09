ATP Tokyo Rune si salva pazzesco successo per Fils brilla Machac ritiro per Draper

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Giornata di quarti di finale dell’ATP 500 dicon alcuni match che sulla carta erano estremamente interessanti e hanno visto un ottimo livello di gioco. Tutto si è aperto con la vittoria di Tomasper 7-6(2) 6-3 contro Alex Michelsen. In grande spolvero il giocatore ceco, molto presente in tutte le parti del gioco, specie nei pressi della rete: anche al servizio è stato molto solido. Affronterà Ugo Humbert che ha approfittato deldi Jacksul 7-5 2-1. Per il britannico dolore agli addominali dal 4-4 del primo set. Primo parziale che era stato sulle montagne russe, con il francese prima avanti e poi sotto di un break e infine riuscito a vincere il parziale con un break nel dodicesimo gioco. A spiccare è ildi Holgerin battaglia contro Kei Nishikori con il punteggio di 3-6 6-2 7-5 in due ore e un quarto.