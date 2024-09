Al posto dei sanpietrini mettono toppe col bitume

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Parla di "strade colabrodo" e di marciapiedi "in pessime condizioni, soprattutto nella zona del centro mare", il consigliere comunale Pesaro Svolta, Giovanni Dallasta. E lo fa attaccando l’amministrazione comunale: "Il sindaco Biancani e la sua squadra puntano il dito sulla Regione per Sanità e Scuole quando dovrebbero occuparsi delle strade, marciapiedi e tombini – dice Dallasta -. L’amministrazione continua a sparare bugie sull’operato della Regione in tema di Sanità , malgrado si stiano facendo immani sacrifici per recuperare una situazione disastrosa lasciata dalle loro amministrazioni regionali, tanto che il sindaco dimentica che il suo partito ha chiuso ospedali in tutta la Regione, ha speso miliardi nella progettazione di un ospedale previsto a Villa Fastiggi poi cestinato e ha chiuso il punto nascite a Pesaro.