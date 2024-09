Acerbi maiuscolo in Udinese-Inter | i dati non mentono

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Francescoha disputato una partita di grande livello, come gli accade spesso, in occasione della vittoria dell’per 3-2 contro l’. Ilo dimostrano. LA PRESTAZIONE – Francescoè stato scelto da Simone Inzaghi come titolare in, poi sconfitta per 3-2 dai nerazzurri, nonostante la sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Il difensore nerazzurro è stato preferito dal tecnico piacentino, evidentemente, sia perché rappresenta un calciatore di cui si fida ciecamente sia perché la sua fisicità poteva essere ottimale per fronteggiare Keinan Davies e Lorenzo Lucca. Ciò si è rivelato effettivamente vero, con una partita disputata da leader del reparto difensivo, nonostante qualche pecca generale del reparto.