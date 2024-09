WWE | Annunciato il ritorno di AJ Styles sarà a SmackDown settimana prossima!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024) Nelle ultime settimane si è parlato parecchio dello status di AJassente da ormai diverso tempo e, precisamente, da Clash At The Castle quando venne sconfitto da Cody Rhodes in un I Quit Match. Si era parlato di un suoverso la fine dell’estate, ma poi il tutto era stato rimandato. Arrivano ora notizie positive. Torna il Phenomenal 1 Durante l’episodio didi ieri notte importanti notizie sullo status di AJ. Durante la puntata, infatti, è andato in onda un videoclip dove è statoil suoin tv per il prossimo episodio dello show blu che precederà Bad Blood. Il Phenomenal 1 è dunque pronto a tornare. Le tempistiche di questo suosono interessanti anche sotto il profilo contrattuale, con il contratto del wrestler che è dato vicino alla scadenza. Staremo a vedere quali piani avrà per lui la WWE e se arriverà il rinnovo.