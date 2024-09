Usa testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump in Michigan e Wisconsin – Il sondaggio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) A meno di 40 giorni dalle elezioni, i due candidatisono in una sfida molto serrata nei due stati chiave dele del. Come indica undel New York Times e Siena College, è unè avanti di un solo punto percentuale in(48% a 47%) e di due punti in(49% a 47%). Questo rappresenta una riduzione del vantaggio cheaveva all’inizio di agosto, un segnale potenzialmente preoccupante per la candidata democratica, dato che le questioni economiche, dovegode ancora di un forte sostegno, restano centrali per gli elettori. Gli scenari Tuttavia,ha un margine di vantaggio di nove punti (52% a 43%) sunel secondo distretto congressuale del Nebraska, un’area che potrebbe giocare un ruolo decisivo nelle elezioni grazie alla suddivisione dei voti elettorali.