Unieuro riparte la caccia al sogno serie A Esperienza e profondità le chiavi del roster

(Di sabato 28 settembre 2024) Alla ricerca dell’ultimo passo avanti per salire quel gradino finale che porta al Paradiso. Il Paradiso cestistico per Forlì si chiamaA, una categoria dove la squadra è stata promossa per l’ultima volta nel 1995. Anche se il presidente Giancarlo Nicosanti alla presentazione della squadra ha detto che "l’obiettivo è qualificarsi per i playoff" (sei squadre accedono direttamente), lo sanno anche i sassi, che la squadra è stata costruita per centrare il bersaglio grosso. E viene quasi rabbia a pensare che con la modifica alla nuova formula del campionato con la prima che verrà direttamente promossa dopo la stagione regolare, l’abbia centrato questo simbolico ma significativo traguardo tre volte nelle ultime quattro stagioni: nel 2020/21 con Sandro Dell’Agnello e nelle ultime due stagioni con Antimo Martino riconfermatissimo.