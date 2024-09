Uccide 125 coccodrilli per non farli fuggire dopo il tifone Yagi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – Più di cento, appartenenti ad una specie in pericolo, sono stati uccisi in Thailandia dal loro allevatore. ‘Crocodile X’, questo il soprannome dell’uomo, ha dichiarato di essere stato costretto are i rettili per evitare che fuggissero, dal momento che unaveva danneggiato gravemente le strutture in cui si trovavano rinchiusi. Natthapak Khumkad, 37 anni e più di 130mila follower su TikTok, gestisce un allevamento disiamesi a Lamphun, cittadina nel nord della Thailandia. L’allevatore ha avuto difficoltà nel trovare una nuova casa ai suoi animali quando si è reso conto che i muri delle recinzioni rischiavano di collassare. Ma non è stato possibile trovare un luogo grande o sicuro abbastanza da contenere tutti i, che arrivavano a misurare anche 4 metri.