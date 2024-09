Tumori Brescacin Veneto | Al fianco donne con cancro alle ovaie con team multidisciplinari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma 28 set. (Adnkronos Salute) - "Tra gli obiettivi del Consiglio Regione, c'è sicuramente quello di far sentire lecon una diagnosi di tumoreaccolte e protette, intervenendo sulla gestione multidisciplinare in oncologia che consenta di prendere in cura la donna in tutte le fasi della malattia, migliorando la risposta ai trattamenti, favorendo il tempestivo accessoterapie riabilitative di supporto per un efficace ritorno alla vita normale".