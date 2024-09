Tra McTominay e Napoli è innamoramento

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Scottha fatto innamorare i tifosi sin da quando ha messo piede in campo. Lo scozzese, voluto fortemente da Antonio Conte, ha a sua volta voluto fortemente il. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha puntato l’obiettivo sull’insistenza di Conte per il centrocampista. Il Mattino si è soffermato sull’amore di Scott e dei suoi familiari per la città.incarna lo spirito richiesto da Conte Così il Corriere dello Sport: “Grazie al gol, certo, ma anche a quel bolide che s’è fermato sulla traversa, grazie alle giocate dominanti e alla voglia di spaccare il mondo che Scott ha messo in campo, da vero scozzese, incarnando al cento per cento lo spirito richiesto da Antonio Conte ai suoi giocatori. E anche per questo il tecnico ha insistito in estate per averlo”.