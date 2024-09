Sulla carta l’avvio di stagione non è morbido

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Un girone d’andata,, più duro di quello di ritorno. Con 8 trasferte, tra cui quelle durissime a Milano e Venezia, e 7 match casalinghi. Questo il dato più rilevante che emerge guardando al calendario che attende l’Unahotels. Con un avvio di, in generale, non tra i più morbidi. Considerando che, dopo l’esordio al Bigi con Trento e l’abbordabile,, trasferta a Cremona, i biancorossi in casa sfideranno Treviso, prima di salire a Trieste contro una neopromossa ben rinfiorzata e tornare in via Guasco per affrontare l’ostica Brescia. Tre trasferte in 5 gare a dicembre, prima di chiudere l’andata con le corazzate Virtus (5 gennaio al Bigi) e l’Armani a Milano (il 12). Nel ritorno la Unahotels dovrà sfruttare marzo (3 in casa più la trasferta a Varese) per far punti prima del rush finale, che si chiuderà l’11 maggio al Bigi con Pistoia.