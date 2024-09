Strage di Marzabotto i presidenti a Monte Sole 80 anni dopo l’eccidio | il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Bologna, 28 settembre 2024 – Una lunga domenica nel segno della memoria e del ricordo. Perché unacome quella di(770 morti civili, la peggiore commessa dalle SS durante la Seconda guerra mondiale) non avvenga mai più; e perchésia proprio la base per il dialogo, in questidi guerre e di clima d’odio. Si conclude nell’Appennino bolognese la visita “tedesca“ del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Già, perchée il parco disono l’ultima tappa (condivisa) di un percorso comune fatto dal presidente insieme con l’omologo della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier. Un percorso che potrebbe portare, come nel 2002 con Carlo Azeglio Ciampi e Johannes Rau, a nuove scuse della Germania per queldove a morire furono soprattutto le donne, i bambini e gli anziani.