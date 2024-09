Sassi fiducioso | Garanzia Priftis Winston dà gioia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) La famiglia Bartoli, con la presidente Veronica in prima fila, rappresenta, per la Pallacanestro Reggiana, la leadership e la concretezza del socio di maggioranza che mette sul tavolo la gran parte del necessario alla stabilità e alle ambizioni societarie, Enrico San Pietro, non più socio ma sempre nel Cda da apprezzato consigliere fa valere la sua pragmaticità, tocca allora a Graziano, come in passato avvenuto per il mitico Ivan Paterlini, tenere alta l’asticella della passione e dei sogni, oltre che contribuire agli investimenti. Alla vigilia del via al campionato l’imprenditore scandianese, come sua abitudine, non pone limiti alle ambizioni., il campionato sta per cominciare. Le sue sensazioni? "Sono molto carico, ma soprattutto curioso di vedere la squadra all’opera. In particolare di vederla giocare tutta insieme.