Roma-Venezia Di Francesco | La squadra sta lavorando nel modo giusto

(Di sabato 28 settembre 2024) “Penso più alche al mio passato alla. Lastanele mi aspetto altre risposte. Cerchiamo un lavoro non solo sul campo, ma anche di tenuta mentale e tattica”. Lo ha detto il tecnico del, Eusebio Dialla vigilia della sfida da ex con la. “Farò qualcosa di diverso, preparo sempre strategie differenti, non è la stessa partita del Genoa – dice ancora Di-. Ci saranno momenti in cui avremo il pallino, in altre in cui meno. Che avversaria mi aspetto? Aggressiva, come principi di gioco e come aggressività in generale, che va uomo su uomo. Mi aspetto del turnover visto che arrivano da diverse partite”. In dubbio Paulo Dybala.