Ristoranti stellati? In Emilia Romagna valgono 285 milioni euro

(Di sabato 28 settembre 2024) Bologna, 28 settembre 2024 – Che il cibo fosse parte integrante del Pil dell’economiano romagnola era ormai fatto noto a tutti: non a caso buona parte del territoriono è indicato dal termine “Food Valley”, come riconoscimento della produzione di alcune delle più note eccellenze gastronomiche italiane. Anche Bologna è conosciuta all’estero per i propri prodotti tradizionali, sempre più esportati ed apprezzati in giro per il mondo.