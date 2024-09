Risarcita bene Hera ma a 16 mesi dall’alluvione in Emilia-Romagna alle famiglie solo il 266% e alle imprese l’137% dei pochi risarcimenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) Venerdì 26 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale che stanzia 20 milioni di aiuti per le province dell’colpite dalla nuova alluvione iniziata il 17 settembre scorso. Per i due grandi eventi alluvionali del 2023 con due decreti-legge il governo di Giorgia Meloni aveva stanziato prima 1,6 e poi 2,7 miliardi per un totale di 4,3 miliardi che erano circa la metà degli 8,5 miliardi di danni stimati nell’immediato (cifra probabilmente esagerata). La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha avuto a disposizione per tutte le categorie che ne avevano diritto 1,6 miliardi di euro come ha comunicato la sua struttura. I fondi erogati però a metà settembre 2024 secondo un report della struttura commissariale ammontanoa 276,18 milioni di euro.