Pozzuoli 22enne ferito a un ginocchio con un colpo d’arma da fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 22 anni è statola scorsa notte acon unda. I carabinieri della locale compagnia disono intervenuti nel locale ospedale per appurare quanto accaduto. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, era stata colpita alsinistro. Non è chiaro dove sia avvenuto il fatto. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati per ricostruire l’intera vicenda. L'articoloa uncon undaproviene da Anteprima24.it.