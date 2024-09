Piovani | Tre punti pesanti Con la Roma ce la giocheremo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) L’Inter Women ottiene il successo contro il Sassuolo per 3-1 e torna in vetta alla classifica di Serie A Femminile. Gianpiero, il mister, elogia le sue ragazze nel post-partita di Inter TV. PRIMO POSTO – Gianpieroè soddisfatto del 3-1 ottenuto dall’Inter Women contro il Sassuolo. L’allenatore ha vinto il suo passato e ha detto: «Pesano tanto i 3, sapevo il valore del Sassuolo e preparavamo queste partite con cattiveria agonistica. Sono state brave le mie ragazze a cambiarsi di abito e mettersi la mimetica con l’elmetto. Abbiamo fatto bene, giocando sulle seconde palle e finalizzando ciò che abbiamo creato. Sono felice, ci riprendiamo ciò che abbiamo perso settimana scorsa. Sono soddisfatto, tanto, le ragazze stanno dando un valore aggiunto. Tutti i giorni lavorano e crescono, quando è così è gratificante per lo staff.