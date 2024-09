Perugia è la favorita allo scudetto del volley per due motivi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 28 settembre 2024) Da quando ha vinto il suo primo trofeo (la Supercoppa del 2017) non c’è stato anno che la Sir stesse a guardare. Sarà quindi ancorala formazione da battere nella stagione che parte domani e assegna l’80esimodella storia della Lega maschile. La società del presidente Gino Sirci (imprenditore di abbigliamento anti infortunistica) si presenta al via avendo conquistato anche quest’anno, per la terza volta consecutiva e la sesta negli ultimi otto anni, il trofeo che apre la Superlega. Batte la rivale Trento con un 3-2 in rimonta, che dice molto del carattere della squadra, e inizia così come aveva terminato: festeggiando. Eppure, a margine della Supercoppa, a sentire Angelo Lorenzetti – che da quando si è seduto sulla panchina umbra ha vinto cinque trofei su cinque – la sua squadra deve ridurre il gap con Trento “sennò non c’è storia”.