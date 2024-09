Pericolo ostruzione nel fiume Rimozione dei detriti nel Lambro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Ogni volta che ci sono forti piogge, rami di alberi, foglie, rifiuti, materialici finiscono per essere travolti dall’impeto della piena del, finendo per depositarsi nelle chiuse e negli ambienti naturali che solcano ilcittadino. Un deposito che, accumulato nel tempo, rischia di ostruire il passaggio del, nonché di essere un fattore di inquinamento. Per questo ieri l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire, anche in via preventiva, con una grande operazione dideiin prossimità delle chiuse delnell’area adiacente a via Aliprandi e via Annoni. Il Global Service, incaricato dei lavori, è intervenuto per liberare il corso fiumano con il supporto della polizia locale, che ha provveduto alla chiusura temporanea di via Aliprandi per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.