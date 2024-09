Opera Laboratori verso lo sciopero | Futuro occupazionale incerto Pronti a tenere chiusi i musei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Proclamato lo stato di agitazione e apertura alla mobilitazione generale. È quanto deciso nel corso dell’assemblea dai lavoratori diFiorentini, società che conta quasi 300 dipendenti e che gestisce o ha gestito i servizi museali (biglietterie, sorveglianza, accoglienza) delle Gallerie degli Uffizi, della Galleria dell’Accademia e del Museo del Bargello. Come fanno sapere Filcams Cgil Firenze, Uiltucs Toscana e Rsu, la decisione nasce in seguito alla "preoccupazione per illavorativo e alla crescente incertezza sull’effettivo mantenimento degli attuali livelli economici e normativi, compresi quelli stabiliti dalla contrattazione di secondo livello. I lavoratori sonoa scire".