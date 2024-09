Nino Simeone | Limitare gli ultras non i tifosi più tranquilli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 28 settembre 2024), consigliere al Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport. Ha parlato del lancio di petardi durante il match Napoli-Palermo. Di seguito le sue parole alla radio.: “Non è possibile che nessuno deiprotagonisti di lancio di petardi sia stato controllato dal servizio di sicurezza” Così il consigliere : “Qualcuno deve dare una risposta ai fatti di Napoli-Palermo! Non è possibile che nessuno deiprotagonisti di lancio di petardi sia stato controllato dal servizio di sicurezza. Il Questore è già al lavoro, quindi siamo perplessi da come sia entrato tutto questo materiale pirotecnico nello stadio. Poi fa male vedere una piazza fraterna come Palermo coinvolta Sono due capitali del Sud e non capisco questa rivalità. Non capisco perché questi imbecilli coinvolti abbiano avuto tutto questo agio.