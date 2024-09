Newcastle-Manchester City | Trippier in campo con due scarpini diversi FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Kieranè stato protagonista della partita tra, indossando due tipi di. Il calciatore inglese è stato notato per avere ai piedi uno scarpino Puma e uno Adidas, ma non si tratta di una scelta casuale., sceso incon dueAdidas, ha infatti avuto dei problemi con quello destro, vedendosi costretto a sostituirlo a bordocon quello Puma. La partita è poi finita in parità per 1-1. ? Have you spotted Kieranwearing two different types of boots against Man? #NEWMCI pic.twitter.com/cPyYd0nkG3 — Premier League (@premierleague) September 28, 2024