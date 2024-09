Luna Rossa-Ineos pareggiano! Ben Ainslie era nettamente avanti poi la regata non si conclude

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)Britannia sono tornate nelle acque di Barcellona per la seconda giornata riservata alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il vento era però leggerissimo in terra catalana, gli organizzatori hanno rinviato la partenza della terzadi un paio di ore e poi quando la brezza era attorno ai sette nodi si è dato il via.si è trovata costretta a inseguire nei primi due lati del campo di, poi è finita indietro di 300 metri nel secondo tratto di bolina a causa di un vento a macchia di leopardo. Una volta attardata di addirittura 800 metri, i ragazzi dello skipper Max Sirena sono riusciti a lanciare una rimonta stellare riportandosi a 150 metri dai rivali e hanno sognato il ribaltone a metà dell’ultimo tratto di bolina.