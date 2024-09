LIVE Sinner-Safiullin 3-6 6-2 5-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | azzurro a un game dal successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA WADA FA APPELLO E CHIEDE FINO A 2 ANNI DI SQUALIFICA PER15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta profonda, palla corta senza senso di. 5-2 In rete lo slice di. 40-30 Servizio vincente sulla “T”! 30-30 Stecca di dritto. 30-15 Non risponde allo slice. 15-15 Brutta smorzata dell’. 15-0 Prima vincente, l’ennesima. 4-2 Palla corta a segno del russo. Comodo rovescio a campo aperto. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Servizio vincente. 30-40 Ancora serve&volley, ancora infilato dal dritto di. 30-30 Prima vincente. 15-30 Prima vincente. 0-30 Sotto la rete la smorzata del russo. 0-15 Arriva e passasulla volèe stoppata del russo. 4-1 Servizio vincente! 40-30 Servizio e comodo rovescio