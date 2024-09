LIVE Sinner-Safiullin 1-3 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | la WADA fa appello e chiede 1-2 anni di squalifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Scambio infinito. Lo vince resistendo più del rivale. Entrambi boccheggianti! 30-40 Prima vincente. 15-40 Aggredisce dalla risposta l’azzurro e si procura il punto con l’attacco di dritto. Palle break. Due. 15-30 Riga di rovescio dinello scambio, appena lungo quello di. 0-30 Brillante scatto in avanti di, che con la finta manda al bare lo passa. Il russo aveva fatto serve&volley. 0-15 Spinge di rovescio l’azzurro, procura il forzato di rovescio del rivale. 1-3 A quindici. Si sblocca. 40-15 Palla corta dell’azzurro, poi gigioneggia forte del margine perdendo un punto ininfluente. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 In rete il rovescio di. 15-0 Con il dritto dopo la battuta. 0-3 Non risponde di dritto sulla seconda il tennista della Pusteria.