LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | comincia il Q2!

5:14 Un minuto all'inizio del Q2 5:12 Intanto la temperatura dell'asfalto è arrivata a 57 gradi. 5:10 Cinque minuti e comincerà il Q2. Intanto sono da monitorare le condizioni di Alex Marquez, apparso non poco dolorante alla mano dopo la caduta rimediata al Q1. 5:09 Adesso è il momento della verità, Amici di OA Sport. Tra pochi minuti comincerà infatti il Q2 che determinerà la griglia di partenza per la Sprint e per la gara lunga 5:08 Johann Zarco ha segnato il miglior tempo nel Q1, fermando il crono a 1:29.995. Passa al Q2 anche Raul Fernandez, secondo a +0.067. Niente da fare per Marini, addirittura settimo BANDIERA A SCACCHI! -1 minuto: sembra essersi fatto male Alex Marquez, apparso molto dolorante ai box. Attenzione perché c'è un casco rosso di Luca Marini al secondo settore.