La linea verde dell’OraSì | Prima la crescita personale

(Di sabato 28 settembre 2024) È da oltre 10 anni che l’Orasì Basket Ravenna ha dato vita allo Junior Basket, realtà ormai consolidata sul territorio ravennate, con l’intento di formare un ambiente dove ragazzi di tutte le età potessero approcciarsi alla pallacanestro. Oggi, tutte le categorie dell’arco giovanile sono ‘coperte’, dal minibasket, che coinvolge i bambini dai 5 agli 11 anni, fino all’U19, a cui si aggiunge anche una squadra didivisione. "Il nostro focus – ha spiegato Michela Franchetti, responsabile del settore giovanile – è ladi bambini e ragazzi,di tutto come persone e solo successivamente come atleti. In palestra cerchiamo di creare un ambiente stimolante per tutti i giovani, in modo che i risultati siano una conseguenza e non un obiettivo".