Il total blonde ma con radici scure torna di tendenza per l’autunno 2024

rivuole il biondo. Lo dimostra Kendall Jenner in passerella con un inedito biondo miele e anche Laura Pausini, che punta al platino. Il biondotra le sfumature predominanti per questo autunno, soprattutto per quanto riguarda gli hair look. Una dimostrazione arriva proprio dalle passerelle delle settimane della moda. Prendiamo, ad esempio, il caso di Kendall Jenner che ha abituato i suoi follower ad una chioma rigorosamente mogano, spesso lunga e liscissima. In occasione della Paris Fashion Week, la modella è riapparsa in passerella per supportare L'Oréal Paris durante il suo classico show e ha introdotto un'interessante novità che detta. Crediti: Ansa – VelvetMagLa sua chioma biondo miele è diventata rapidamente virale, sottolineando ancor di più una delle tendenze più gettonate degli hair look autunnali.