Il bilancio della Municipale | in sette mesi 12mila multe

(Di sabato 28 settembre 2024) Monte Argentario (Grosseto), 28mbre 2024 – Dal 1° gennaio al 31 luglio di quest’anno sono stati elevati 12.685 verbali dalla Polizia, per un totale di 622.118,29 euro. Si tratta delle violazioni accertate dagli ausiliari del traffico e dagli agenti, unite ai varchi ztl. Il credito accertato è invece di 604.322,36, togliendo l’importo delle sanzioni archiviate. È questo il dato reso noto alla polizia locale dopo l’accertamento sulle violazioni al codicestrada avvenuto fino a fine luglio, a cui ovviamente nel computo di fine anno andrà sommato anche agosto – notoriamente il mese con più traffico all’Argentario – e quelli a venire. Per fare un confronto con gli altri anni, nel 2023 il dato delleemesse era stato quantificato nel periodo dal 1° gennaio al 25 novembre a quasi 850 mila euro, per un totale di 18.805 infrazioni rilevate.