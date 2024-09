Gli avversari con la nuova terza divisa gialla Gasperini perde Hien difesa con tanti cerotti Al Dall’Ara si affida ancora una volta a Retegui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Una Dea a caccia di continuità. All’Atalanta diarriverà con 5 punti in classifica, gli stessi dei rossoblù ma un ruolino di marcia ad oggi decisamente altalenante, con sole due vittorie e tre sconfitte nelle prime 5 giornate, ultima quella rimediata contro il Como al Gewiss Stadium. Che gli orobici siano una delle squadre più temibili del campionato è un po’ il segreto di Pulcinella ma alla luce di un avvio meno bruciante di quanto ci si potesse aspettare è chiaro che sia necessario ragionare più a fondo per capire quale sia lo stato d’animo e di forma dell’Atalanta oggi. In estate i bergamaschi hanno cambiato tanto, con l’innesto di diversi giocatori, compresa la scommessa Zaniolo che ad oggi rimane l’oggetto forse più misterioso del calciomercato dei nerazzurri.