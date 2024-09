Genoa-Juventus infortunio Badelj | problema muscolare e cambio obbligato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Milanha dovuto lasciare il campo al 25? di, anticipo della sesta giornata di Serie A 2024/2025. L'ex centrocampista della Fiorentina ha accusato un(sembra il flessore la parte interessata) e ha chiesto l'intervento dello staff medico, dopo essersi accasciato sul terreno di gioco. Un risentimento che ha costretto quindi Alberto Gilardino a ricorrere al primo: a fare il suo ingresso in campo al posto di, è stato Bohinen. Peggiora la situazione in infermeria per unche ai box ha già Messias, Malinovskyi, Ekuban e Norton Cuffy. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l'entità dell'. La speranza è che si tratti solo di un affaticamento senza lesioni.