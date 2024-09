Fronte Russia-Ucraina Zelensky da Trump | | Il conflitto deve finire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Questo incontro s’aveva da fare, e, a sentire la dichiarazione del presidente ucraino, Volodymyr, il meeting con il candidato repubblicano Donaldè andato aldilà delle migliori aspettative. "Ho avuto un incontro molto produttivo con– ha scritto il numero uno su X dopo il confronto, durato oltre due ore -. Gli ho presentato il nostro Piano per la Vittoria e abbiamo esaminato attentamente la situazione ine le conseguenze della guerra per il nostro popolo. Sono stati discussi molti dettagli. Sono grato per questo incontro. È necessaria una pace giusta. Condividiamo la visione comune che la guerra indebba essere fermata. Putin non può vincere. Gli ucraini devono prevalere". Fin qui gli entusiasmi post incontro. Bisogna poi vedere sevincerà le elezioni e se deciderà di mantenere l’atteggiamento mostrato ieri.