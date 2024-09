Firenze in mostra la geografia con ‘Itinerari di carta’ tra atlanti mappe e diari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Si intitoladi carta.dal XVI al XVIII secolo’ laorganizzato dall'Archivio di Stato diin occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, dedicate al tema “Patrimonio in cammino”. Parte della documentazione esposta è già stata presentata nel 2018, nellaIl Granducato proiettato in Europa. Viaggi, commerci, scambi – XVII-XVIII secolo, che illustrò gli scambi e i rapporti personali e privati intessuti tra la Toscana Granducale e i maggiori Paesi europei. Oggi il percorso riprende da dove si interruppe sei anni fa, affiancando ad alcune delle carte già esposte una piccola scelta di nuovi documenti, esemplificativi in particolare dei rapporti commerciali e culturali tra il Cinquecento ed il Settecento.