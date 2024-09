Fiaccolata nel Napoletano per chiedere il ritorno di Ethan

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) Un passeggino vuoto per le strade di Piano di Sorrento illumina una festa per l’imminente festa patronale di San Michele. Un gesto simbolico, voluto da Claudia Ciampa, mamma del piccolo, il bimbo di sette mesi che è stato portato potenziale negli Stati Uniti senza il suo consenso dall’ex compagno americano. La donna ha marciato al fianco dei sindaci della penisola sorrentina per sensibilizzare le coscienze sul caso del figlio. È passato quasi un mese dalla sottrazione, vicenda drammatica, salita alla ribalta dei media nazionali e seguita con partecipazione e affetto da tutta Italia. Il territorio di Piano di Sorrento ha deciso di far sentire la sua voce al termine di una funzione simbolica, l’esposizione della statua di San Michelino, con cui si invoca ogni anno la protezione dell’Arcangelo, patrono della città, sui bambini della comunità .