È ancora derby Loreto e Bramante i sogni delle due rivali

(Di sabato 28 settembre 2024) Alle spalle della Vuelle, due serie più sotto, sonole squadre più titolate della città che calamitano l’attenzione degli appassionati. Coach Ceccarelli vuole portare il club di Lorenzo Pizza in serie B nazionale: "Ci aspetta un campionato salito di livello rispetto all’anno scorso: sono salite di categoria formazioni ambiziose e quelle che non sono state promosse hanno voglia di ripresentarsi ai nastri di partenza per vincere il campionato: noi siamo tra queste". Sul roster: "Abbiamo mantenuto quattro senior dell’anno scorso, cinque giocatori con Cevolini diventato il decimo". Sugli obiettivi: "Ripartiamo carichi di energia dopo che il sogno promozione l’anno scorso è sfumato per soli due punti in finale. Abbiamo inserito due giocatori che l’anno scorso facevano la categoria superiore, Santucci e Aglio.