Conor McGregor contro Ilia Topuria | Ti rompo la mascella quando ti vedo

(Di sabato 28 settembre 2024), come è nel suo stile, non usa mezzi terminiha un microfono a disposizione. Il fighter irlandese, che non combatte dal luglio 2021 a causa di un grave infortunio, è intervenuto in una diretta streaming e ha detto la sua su diversi temi, come riporta Marca. Uno di questi riguarda, lottatore georgiano-spagnolo, che pochi giorni fa si è detto non interessato ad un combattimento. The Notorius non l’ha presa bene: lo ha definito “piccola cosa” e lo ha minacciato a modo suo: “Ti romperò lati vedrò”, riferendosi alla sua presenza in Spagna al MARCA Sport Weekend che si terrà a Malaga dall’11 al 13 ottobre. La rivalità tra i due va avanti da tempo e in passato si parlò anche della possibilità di un match al Bernabeu.