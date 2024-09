Caroline Garcia annuncia una pausa dal tennis | Sono stremata da ansia e attacchi di panico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)hato questa mattina, attraverso un messaggio sui social, che si prenderà unadal. La francese ha spiegato come si sente, perché soffre così tanto e quali sogni ha per il futuro. Un esercizio di trasparenza vitale per entrare in empatia con l’essere umano che si nasconde dietro ogni atleta. “Guadalajara ha segnato la fine della mia stagione 2024. Non è stata una decisione facile, perché nelogni settimana di riposo è come fare un passo indietro, perdere punti in classifica e perdere opportunità, ma so che questa è la decisione giusta per tornare più forte nel 2025 e lottare ancora per vivere quei momenti importanti“, ha scritto. Il messaggio della transalpina prosegue: “Fisicamente sento di aver spinto la spalla al limite, cercando di recuperare in gara, ma non ha funzionato.